Гавана, 13 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Продление ещё на год американцами торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы возмутило власти республики. Американский президент Джо Байден сделал очередной шаг по удушению кубинского народа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом написал кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в Twitter, отметив, что Байден сделал то, чего просят не делать другие страны, показав упорство в следовании антикубинской политике.