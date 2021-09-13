Бишкек, 13 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии выявили канал незаконной отправки трудовых мигрантов в страны Европейского союза. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики сегодня, 13 сентября.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

По версии следствия, частное агентство занятости «PEACE» продавало поддельные паспорта стране ЕС, а также оказывало услуги по нелегальному трудоустройству граждан в государствах Европы и США.

Кроме того милиционеры задержали ранее неоднократно судимого киргизстанца, который скрывался в селе Бостери в Иссык-Кульской области в селе Бостери.

У него изъяли фальшивые паспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании и Греции, а также оборудование, на котором они были изготовлены.