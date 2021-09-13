Пекин, 13 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Добыча медной руды на месторождении Айнак (провинция Лога, Афганистан) начнётся, как только это станет возможным с точки зрения безопасности бизнеса. Об этом заявило руководство китайского инвестора Jiangxi Copper, сообщает 13 сентября Taand.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медная стружка

По словам гендиректора Jiangxi Copper Чжэн Гаоцина, пока начать добычу руды нельзя из-за нестабильности в Афганистане. Но компания планирует продолжить свой бизнес — «как только это станет возможным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, придя к власти, что рассчитывают на инвестиции Китая в экономику республики, а также на то, что на китайских предприятиях у афганцев будут рабочие места.