Москва, 13 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Издательство «Просвещение» проводит проверку одного из выпущенных им учебников по иностранному языку после сообщений СМИ о содержащейся в нём ссылке на сайт с порнографическим содержанием, сообщает 13 сентября пресс-служба компании «Просвещение».

Цитата из х/ф «Дети понедельника». Реж. Алла Сурикова. 1997. Россия «Это не эротика, это порнография!»

Напомним, ранее СМИ опубликовали информацию о том, что в изданном «Просвещением» учебнике английского языка для шестого класса была обнаружена ссылка на порнографический интернет-ресурс.

По утверждению родителей школьников, ссылка содержалась в одной из иллюстраций учебника.

При этом издательство «Просвещение» утверждает, что речь идет об учебнике, неоднократно проходившем как государственную экспертизу, так и экспертизы негосударственных структур.