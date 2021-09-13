Тюмень, 13 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Тюмени посетитель поликлиники №8 развлекал пациентов в очереди к врачу сольным концертом. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Мараховский Очередь

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Тюменцы жалуются на очереди к участковым терапевтам в 30−40 человек. Один из пациентов, устав ждать свой приём к врачу, включил на телефоне «минусовку» и стал петь. Люди в очереди приободрились, разулыбались, многие записали сольный концерт на телефон.

Как пишут тюменцы, поющий пациент в Тюмени человек известный — ведущий свадеб и других праздников.

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области оправдывает длинные очереди в поликлиниках Тюмени тем, что долгие антиковидные ограничения вынуждали пациентов откладывать посещение медорганизаций.

«И поэтому сейчас, как только ограничения снимаются, — все эти пациенты записываются на приемы. А ведь продолжают работать и ковидные госпитали и специализированные выездные бригады ‑ и это не какие-то посторонние люди, это те же сотрудники больниц, задействованные только на эту работу. Поэтому может быть ожидание специалистов», — сообщают в областном депздраве.

Тем временем комментаторы концерта просят позитивного пациента в поликлинику №14, разнообразить пятичасовые очереди к врачам.