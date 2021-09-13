Подгорица, 13 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 14 сентября отправится в Тирану, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба правительства страны.

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

Встреча премьер-министра Кривокапича и канцлера Меркель запланирована на 16:00, после рабочего обеда, в котором примут участие лидеры стран Западных Балкан.

«Темой совместной встречи с лидерами западно-балканской шестерки будет региональное сотрудничество и его совершенствование», — заявили в правительстве.

Напомним, что в феврале премьер-министр Кривокапич провел онлайн-встречу с канцлером Германии, на которой он отметил, что сотрудничество с Германией является хорошим способом и стимулом для продолжения реформ в черногорском обществе, которые необходимы для вступления в ЕС, но в равной степени необходимы для самой Черногории.

Затем Меркель приветствовала приверженность правительства Черногории региональному сотрудничеству и подтвердила, что Германия останется надежным партнером Черногории на пути к европейской интеграции.