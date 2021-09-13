Москва, , 18:55 — REGNUM Европарламент готовит резолюцию по России, в которой, судя по всему, собраны воедино все фобии и все штампы в отношении нашей страны, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет никакого сомнения, что документ готовится под думские выборы, что он является актом поддержки наиболее радикальной и несистемной российской оппозиции и в этом смысле, однозначно, — вмешательством в наши внутренние дела», — отметил Косачёв в Facebook.

Он также обратил внимание на то, что документ не имеет к России никакого отношения: Россия — не член Евросоюза и, естественно, не представлена в Европарламенте, она за него не голосовала и ничем перед ним не обязана.

«Если бы Европарламент выступал с инициативами развития взаимодействия с нашей страной, несмотря на имеющиеся разногласия, взаимодействия на равных и к взаимной выгоде — его нельзя было бы не принять с нашей стороны с вниманием и признательностью. Но когда единственным пафосом документа оказывается сдерживание России и отказ от сотрудничества с ней — он остаётся на бумаге стоимостью затраченных на его печать чернил и на совести его авторов», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент планирует во вторник, 14 сентября, рассмотреть резолюцию, в которой будет заявлено о нелегитимности прошедших в России выборов в Госдуму.

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