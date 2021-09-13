Кострома, 13 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Следить за ходом голосования и подводить итоги сентябрьских выборов в Костроме будет «Снегурочка». Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

Http://www.gradkostroma.ru Актриса Алла Задорова в роли Снегурочки

Актриса АллаЗадорова, исполнявшая роль внучки Деда Мороза в муниципальном учреждении «Возрождение» с 2006 по 2015 год, работает председателем участковой избирательной комиссии No177 в Костроме.

«Мы, работники культуры, как и члены избирательных комиссий, всегда работаем на виду. Наша задача — честно и открыто провести процесс голосования в течение трёх дней. Все санитарно-гигиенические нормы будут соблюдены — мы уже получили маски, перчатки и ручки. Будет организован температурный контроль», — сказала Алла Задорова .

Напомним, в период с 17 по 19 сентября в Костромской области пройдет 93 избирательных кампании. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы, довыборы в областное законодательное собрание, в ряде муниципалитетов пройдут выборы в органы местного самоуправления. В общей сложности в регионе будут работать 522 избирательных участка.