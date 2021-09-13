Астрахань, 13 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В стационарах Астраханской области по сравнению с августом в два раза сократили число специализированных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства 13 сентября.

Канопус Киля В больнице

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В начале августа, во время пика заболеваемости, в лечебных учреждениях области было развернуто 2078 мест. Сейчас сохраняется 1025 коек.

Закрыт инфекционный госпиталь в Икрянинской районной больнице. Он был развернут 1 июля. За два месяца он принял почти тысячу ковид-пациентов. Последние больные были выписаны из стационара на прошлой неделе. Сейчас больницу дезинфицируют, и после этого медики готовятся приступить к оказанию плановой медицинской помощи.

В ближайшее время еще три районные больницы в Камызякском, Красноярском и Наримановском районах начнут принимать плановых пациентов по основным профилям — терапия, неврология, хирургия, гинекология.

В регионе работает 95 пунктов вакцинации в лечебных учреждениях, а также мобильные пункты в ТРЦ «Ярмарка», «Алимпик», «Декстер» и гастрономе «Михайловский». Свободно 20% ковидных коек.