Вашингтон, 13 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Разработчики Quantum Error объявили, что игра «переезжает» на «движок» Unreal Engine 5. Трейлер с демонстрацией новой версии был опубликован 12 сентября на YouTube-канале студии TeamKill Media.

Игра

В описании к ролику авторы игры сообщили, что все продемонстрированные сцены выполнены на обновлённом движке и записаны в реальном времени. Они отметили, что всё, что видят зрители не является окончательным и может быть изменено.

«Поверхности выглядят в миллион раз более реальными, чем раньше, — написали разработчики, пояснив, что поведение света стало более реалистичным, — производительность также потрясающая: со всеми улучшениями мы по-прежнему получаем 60−80 кадров в секунду со всеми этими новыми технологиями».

Напомним, Quantum Error будет представлять собой приключенческую хоррор-игру в жанре шутера от первого лица. Ожидается, что её релиз состоится весной 2022 года на PlayStation 4. PlayStation 5 Xbox Series X/S.