Липецк, 13 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Липецкой области в медучреждениях города Ельца находятся четыре человека, пострадавшие при обрушении жилого дома в посёлке Солидарность 11 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе администрации Елецкого района.

Больница

В больнице остаются четыре человека: трое взрослых и один ребёнок 2012 года рождения.

«Все они получают необходимое лечение и психологическую поддержку. По словам врачей, находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 11 сентября дом обрушился — предположительно, из-за взрыва бытового газа. Три человека погибли: двое взрослых и 11-летняя девочка.

Двухэтажный дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1976 году. Всего в здании было 16 квартир и два подъезда. Полностью разрушен был один из подъездов — восемь квартир. Ранее глава региона заявил, что дом не будут восстанавливать, а снесут.