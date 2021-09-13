Москва, 13 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади «Магнита» в Москве, где москвичи купили арбуз и отравились насмерть, задержан, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального СКР.

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Дезинсектора доставили в подразделение московского СКР, где с ним проводятся следственные действия. Как полагает следствие, приоритетной версией гибели женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления является нарушение правил при проведении дезинсекции.

По делу уже допрошены сотрудники компании по дезинсекции «Магнита», получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при дезинсекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожилая женщина, девочка-подросток и её мать были госпитализированы в Москве 9 сентября с острым отравлением химикатами. Отравление произошло после того, как они съели купленный в «Магните» арбуз. Бабушка и внучка скончались.

Анализы показали, что в арбузах, которые находились в квартире отравившихся и в магазине «Магнит», присутствовало вещество для дезинсекции. Им обрабатывали помещение магазина.