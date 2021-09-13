Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В зоопарке Екатеринбурга обновят вольер для белых медведей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Белый медведь

На реконструкцию площадки готовы выделить почти 38 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 21 сентября, а все работы нужно успеть завершить к концу апреля 2022 года.

Ожидается, что новая площадка для белых медведей будет втрое больше нынешней. В вольере смогут жить не два, а три медведя. Вместо решёток установят стеклянные окна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе начали искать площадку для расширения зоопарка.

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