Кострома, 13 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Хирурги Костромской областной клинической больницы имени Королёва жалуются на увеличение нагрузки из-за пандемии и несправедливую оплату труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал врач больницы и член костромского отделения общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ» Павел Крохичев.

Https://xn--90arap.xn--p1ai Костромская больница имени Королёва

В медучреждении действует хирургическое отделение. Работу в нём специалисты совмещают с операциями в отделении экстренной и планово-консультативной медицинской помощи. С началом пандемии коронавируса ряд больниц в регионе переоборудовали под ковид-клиники. Оказанием срочной хирургической помощи в районах стала заниматься областная больница.

«В плане оказания экстренной хирургической помощи мы остались практически одни на всю область. С 2018 года мы обеспечиваем приём таких пациентов, которые раньше поступали в Окружную больницу Костромского округа №2. Это Костромской, Красносельский и Судиславский районы. С начала 2021 года больницу в Волгореченске и Нерехте закрыли под ковид. Всех экстренных хирургических пациентов везут к нам. В Макарьеве, Нее, Галиче и Кадые в связи с тем, что в больницах нет анестезиологов, практически не проводится операций. Эти медучреждения собирают людей с Солигалича, Чухломы, Парфеньевского района. И все эти пациенты попадают в наше хирургическое отделение. Самостоятельно справляются с экстренной хирургической помощью только Шарья и Буй. Нагрузка на специалистов увеличилась в разы, но оплата труда осталась прежней», — рассказал Крохичев.

В настоящее время двое хирургов общего профиля больницы имени Королёва отказались от работы по совмещению в отделении экстренной и планово-консультативной помощи. Заявления об увольнении датированы 6 сентября 2021 года.

«Конечно, это не единственные хирурги отделения экстренной и плановой консультативной помощи, но они выполняют важнейшие базовые задачи — оперируют людей с острыми патологиями, начиная от аппендицита и заканчивая гангреной. Они заканчивают работу 20 сентября. Я не знаю, как после этой даты будут оперироваться больные из районов. В отделении останутся только узкие специалисты. Моим коллегам жаль пациентов, но они не могут позволить и дальше измываться над собой. Эта ситуация складывалась годами, но накалилась до предела только сейчас», — сказал врач.

Специалисты видят решение проблемы в увеличении выплат за интенсивную работу по совместительству и переносе части нагрузки по экстренным пациентам на хирургов Окружной больницы Костромского округа №1. ИА REGNUM просит департамент здравоохранения Костромской области прокомментировать ситуацию.