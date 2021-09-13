Москва, 13 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Москве к 2024 году возведут 33 станции метро, в зоне их строительства девелоперы реализуют 43 проекта застройки, что в количественном отношении составляет 7,8 тыс. квартир и апартаментов или 20% предложения московского рынка новостроек. Всего же объем рынка столичных новостроек оценивается в 39,5 тыс. объектов, подсчитали аналитики агентства Метриум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Эксперты указывают, что возле новых станций метро в основном строится жилье массового сегмента, его доля составляет 65% от общего количества. В целом речь идет о 5,1 тыс. квартир и апартаментов, порядка 3,5 тыс. из которых приходится на Новую Москву.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов пожаловался на то, что нехватка гастарбайтеров приводит к конкуренции за рабочие руки среди застройщиков, что в свою очередь ведет к удорожанию жилья.

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