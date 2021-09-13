Белград, 13 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла 13 сентября с визитом в Белград. В аэропорту «Никола Тесла» высокую гостью из Германии встретил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Президент Вучич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео из зала ожидания аэропорта, в котором признался, что очень волнуется в ожидании приезда Меркель в сербскую столицу.

«Как и всегда, когда волнуюсь, я приехал намного раньше. Хожу туда-сюда между взлетно-посадочной полосой и залом ожидания. Мне кажется, что уже 500 раз повторил про каждую немецкую фабрику в Сербии, сколько в ней работников, какая сумма немецких инвестиций, какой объем торгового оборота, все детали Брюссельского и всех других соглашений. Но все еще переживаю и боюсь ошибиться», — сообщил Вучич в «Инстаграме».

Напомним, что Ангела Меркель приехала в Белград в рамках своего прощального визита перед уходом с должности канцлера Германии.