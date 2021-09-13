Москва, 13 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Жители ДНР и ЛНР могут стать участниками российской программы переселения соотечественников. Проект соответствующего указа президента РФ подготовило МВД России, сообщает ведомство.

Советский плакат. Донбасс освобожден!

Если этот указ будет подписан, будут внесены изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Жители республик Донбасса в этом случае получат право подачи заявлений об участии в госпрограмме и свидетельства её участника.