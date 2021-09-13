Киев, 13 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Совместные командно-штабные учения Украины и НАТО под названием «Нерушимая стойкость» стартовали в Одессе, сообщает миссия Украины при Североатлантическом альянсе на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Отмечено, что мероприятие является составной частью Черноморского пакета стран НАТО в поддержку Украины.

«В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина — НАТО по защите критической инфраструктуры в Черном море «Нерушимая стойкость», — указано в сообщении.

«Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств — членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе», — сообщает по этому поводу украинский СНБО.

Учения проводятся правительством Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

В мероприятиях будут участвовать ведомства безопасности и обороны Украины, структуры кризисного управления, операторы энергетической и другой критически важной инфраструктуры.