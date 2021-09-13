Вашингтон, 13 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Креативный директор проекта Marvel`s Wolverine Брайан Хортон рассказал о том, чего геймеры и любители комиксов могут ожидать от будущей видеоигры. Об этом 13 сентября сообщал портал Wccftech.

martha Росомаха

В ответ на вопросы нескольких пользователей twitter представитель Insomniac Games написал, что Marvel`s Wolverine будет «полноразмерной» игрой. Он также дал понять, что она будет ориентирована на взрослую аудиторию.

https://twitter.com/brianhortonart/status/1437066535839809536

Напомним, главным героем Marvel`s Wolverine будет супергерой Росомаха из комиксов Marvel. Insomniac Games анонсировала игру в рамках трансляции PlayStation Showcase 2021.