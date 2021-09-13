Дело о хищении 700 млн рублей в Выборгском районе Ленобласти ушло в суд
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Бывший глава комитета по финансам администрации Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, которого обвиняют в присвоении и растрате 700 млн рублей из казны района, предстал перед судом в Санкт-Петербурге. Об этом 13 сентября сообщает издание 47news.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года председатель комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» Болучевский был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Предполагается, что нанесенный чиновником ущерб местному бюджету превышает 700 млн рублей.
По версии следствия, в 2019 году подозреваемый организовал перевод денег со счетов муниципального бюджета на счета подконтрольных ему юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей. Основанием для перевода средств стал документ, в который были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, хотя в действительности эти работы не выполнялись.
Позже по делу были также задержаны еще несколько человек: директор муниципального казённого учреждения «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания», эту должность с 2015 по март 2020 год занимала Оксана Чугункина, предприниматель Алексей Котляренко. Также в деле фигурирует экс-глава Выборгского района Геннадий Орлов, который вины своей не признал, его дело выделено в отдельное производство.
Дело Болучевского в суде слушают в особом порядке, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашение. Его рассматривают в Красногвардейском районе Петербурга, по месту, где располагается отдел Управления федерального казначейства по Ленобласти, из которого уходили средства, впоследствии похищенные через фирмы однодневки.