Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Бывший глава комитета по финансам администрации Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, которого обвиняют в присвоении и растрате 700 млн рублей из казны района, предстал перед судом в Санкт-Петербурге. Об этом 13 сентября сообщает издание 47news.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года председатель комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» Болучевский был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Предполагается, что нанесенный чиновником ущерб местному бюджету превышает 700 млн рублей.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый организовал перевод денег со счетов муниципального бюджета на счета подконтрольных ему юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей. Основанием для перевода средств стал документ, в который были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, хотя в действительности эти работы не выполнялись.

Позже по делу были также задержаны еще несколько человек: директор муниципального казённого учреждения «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания», эту должность с 2015 по март 2020 год занимала Оксана Чугункина, предприниматель Алексей Котляренко. Также в деле фигурирует экс-глава Выборгского района Геннадий Орлов, который вины своей не признал, его дело выделено в отдельное производство.

Дело Болучевского в суде слушают в особом порядке, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашение. Его рассматривают в Красногвардейском районе Петербурга, по месту, где располагается отдел Управления федерального казначейства по Ленобласти, из которого уходили средства, впоследствии похищенные через фирмы однодневки.