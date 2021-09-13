Прохоровский район, Белгородская область, 13 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Лёгкий одноместный самолёт потерпел крушение вечером 13 сентября в Прохоровском районе Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Информация о ЧП поступила спасателям в 17:05. Легкомоторный самолёт потерпел крушение между сёлами Бехтеевка и Соколовка. На место происшествия направились дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, оперативные группы регионального МЧС и местного пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, ОМВД.

По предварительным данным, легкомоторный самолёт занимался опрыскиванием сельхозугодий. В результате ЧП погиб пилот.