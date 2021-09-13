Москва, , 18:04 — REGNUM Оперативной реакции по ситуации с задержанием в Праге гражданина России Александра Франчетти потребовала российская сторона у властей Чехии, говорится в опубликованном 13 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Витезслав Пивонька Government-nnov.ru

В заявлении отмечается, что в связи с задержанием Франчетти в пражском аэропорту на основании выданного Украиной международного ордера интерпола в МИД Чехии напраправлена нота: Москва ждёт объяснений, на каком основании задержали в Праге гражданина России.

Эта информация была доведена до чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки. Чешскому дипломату, вызванному в МИД РФ, сообщили, что «продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Чехии направлены запросы по задержанию гражданина РФ