Москва, 13 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Оперативной реакции по ситуации с задержанием в Праге гражданина России Александра Франчетти потребовала российская сторона у властей Чехии, говорится в опубликованном 13 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Government-nnov.ru Витезслав Пивонька

В заявлении отмечается, что в связи с задержанием Франчетти в пражском аэропорту на основании выданного Украиной международного ордера интерпола в МИД Чехии напраправлена нота: Москва ждёт объяснений, на каком основании задержали в Праге гражданина России.

Эта информация была доведена до чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки. Чешскому дипломату, вызванному в МИД РФ, сообщили, что «продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны».