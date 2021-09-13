Рязань, 13 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Новый областной клинический онкологический центр в Рязани сдадут раньше намеченного срока. Строители работают в две смены, объект находится на завершающей стадии, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Www.ryazangov.ru Строительство онкоцентра в Рязани

Девятиэтажное здание главного лечебного корпуса онкоцентра возводят на месте прежнего медучреждения. Здесь появятся поликлиника на 150 посещений в смену, современные диагностические кабинеты и больничные палаты. Несмотря на подорожание стройматериалов, подрядчик сдаст объект раньше намеченного срока.

«Строители темп выдерживают, работают в две смены здесь, обещают сдать его раньше срока на четыре месяца. Объект колоссальный по своей сложности, значимости для региона. Такое новое высокотехнологичное здание с суперсовременным оборудованием позволит практически замкнуть весь круг оказания высокотехнологичной медпомощи на Рязанской земле, то есть нам не придется отправлять наших пациентов в другие регионы. Всё будут выполнять здесь, на месте», — сказал в ходе рабочей поездки на стройлощадку губернатор Николай Любимов.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», общая стоимость объекта — 5,7 млрд рублей, из которых один миллиард выделил областной бюджет.