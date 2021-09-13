Городищенский район, Пензенская область, 13 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Городищенском районе Пензенской области устанавливают обстоятельства смерти 43-летнего мужчины. Организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Предварительно, вечером 11 сентября двое мужчин приехали на песчаный карьер недалеко от села Верхняя Елюзань. С помощью лопат они начали грузить в прицеп автомобиля глину, которая требовалась для строительства надворной постройки. Через какое-то время произошел обвал грунта. Один из мужчин успел отбежать в сторону, другого — придавило. Полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

ИА REGNUM напоминает, вечером 24 июня в Уфе 42-летний мужчина с наемным работником проводили земляные работы. Обвал грунта произошел, когда в вырытой траншее мужчины пытались очистить трубу.

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