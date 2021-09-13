Вашингтон, 13 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможных датах релиза операционной системы Android 12 и смартфонов Pixel 6. Об этом 13 сентября сообщает портал Mashable.

Filip Maljković Android

Представителю сообщества мобильных разработчиков Мишаалу Рахману удалось заполучить копию документа Google, информация в котором говорит о том, что релиз Android 12 может состояться 4 октября 2021 года. Издание отметило, что если Google и в случае с Pixel 6 и Pixel 6 последует традиции, то весьма вероятно, что продажи новых смартфонов начнутся также 4 октября или позже, поскольку Google наверняка не будет поставлять новые флагманские устройства со старой ОС.

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1437085889885310976

Отметим, что обычно новые версии Android появляются сначала на Pixel, а уже потом — на смартфонах других производителей. Таким образом, их владельцы получат Android 12 лишь спустя несколько месяцев.