Москва, , 17:47 — REGNUM Получивший политическое убежище в Евросоюзе популярный украинский видеоблогер Анатолий Шарий уличил украинского президента Владимира Зеленского в махинациях с получением дохода от роялти при продаже сериалов в Россию. Особенность ситуации в том, что Зеленский получил доход от проката украинской видеопродукции на российских телеканалах, которые сам же и внёс в списки запрещённых на территории Украины.

Блогер Анатолий Шарий Anatoly Shariy

Анатолий Шарий проанализировал источники дохода президента Украины, а также объяснения скандальной ситуации в том числе и женой Владимира Зеленского. Сомнительную схему он сравнил с белорусской схемой, позволившей насыщать российский рынок пресловутыми «белорусскими креветками».

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«Это в чистом виде белорусские креветки!», — констатировал популярный блогер.

Он также отметил, что СНБО Украины отказался расследовать продажу сериала «Папик» производства украинской студии «Квартал 95» в Российскую Федерацию, которую официальный Киев называет «государством-агрессором». Прокатом сериала занималась российская компания «СТС медиа» уже после того, как была внесена указом украинского президента в «чёрные списки».