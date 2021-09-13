Челябинск, 13 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В главке МВД по Челябинской области создана комиссия, которая изучит очерёдность предоставления нуждающимся сотрудникам органов внутренних дел жилья, а также вопросы финансирования строительства и права владения собственностью. Об этом сообщает региональный главк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В состав комиссии вошли должностные лица структуры, представители общественного совета и совета ветеранов. Также её члены оценят достоверность фактов, которые изложили участковые в своём обращении Владимиру Путину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Свою проверку ведёт и и аппарат регионального уполномоченного по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, участковые обратились с видеообращением к Путину и Колокольцеву. Они пожаловались на выселение из служебного жилья и попросили разобраться.