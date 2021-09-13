Москва, 13 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для дезинсекции в арбузах, которые находились в квартире отравившейся семьи, а также в магазине «Магнит». Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства.

Арбузы

В ведомстве рассказали о проведённых лабораторных исследованиях продуктов питания из квартиры погибших и магазина.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что данное вещество использовалось для обработки помещений магазина. В Роспотребнадзоре заверили, что риски для жителей дома отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, следы токсичного вещества обнаружены в крови пожилой женщины и девочки-подростка, которые скончались в Москве, предположительно, после отравления арбузом.