Подгорица, 13 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В ближайшее время черногорская национальная авиакомпания Air Montenegro продолжит выполнять регулярные рейсы в Белград, Стамбул и Любляну, а во Франкфурт и Баня-Луку полетов не будет, сообщили изданию Pobjeda.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Air Montenegro заявляет, что на расписание полетов по всем текущим и будущим направлениям, большое влияние будет оказывать ситуация с коронавирусом в Черногории и всех других странах, открытые границы и интерес туроператоров к Черногории.

Представители национальной авиакомпании заявили, что получение слотов на рейсы Air Montenegro не является проблемой или препятствием в деятельности компании.