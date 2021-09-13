Ярославль, 13 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. 45-летний житель Ярославля обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере, из офиса строительной компании он украл сейф с 5 миллионами рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Сейф

Преступление было совершено в августе 2020 года в офисе строительной фирмы в Заволжском районе Ярославля. Мужчина пришел туда, чтобы заключить договор долевого строительства. Увидев сейф, где хранились деньги дольщиков, он решил его похитить.

«В целях конспирации он снял номер с одного из припаркованных недалеко от офиса автомобилей, переставил его на свою машину, и подъехав к офису застройщика в ночное время, похитил сейф с денежными средствами в размере более 5 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Однако, конспирация не сработала. Ярославец был задержан сотрудниками полиции. Теперь возбужденное против него уголовное дело рассмотрит Заволжский районный суд Ярославля.