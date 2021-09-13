Белгород, 13 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Памятник «Пограничникам всех поколений» открыли 13 сентября в Белгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru Памятник пограничникам в Белгороде

Автор монумента — белгородский скульптор Тарас Костенко. На постаменте вокруг пограничного столба он разместил четыре фигуры, которые олицетворяют различные периоды в истории пограничной службы, от средневековой Руси до наших дней.

«У нашей области более 500 км государственной границы. Белгород давно ждал открытия этого памятника. Здесь собралось много людей, особенно радует присутствие детей из соседних садов и школ. Вы, дорогие ветераны, товарищи пограничники, формировали честь и достоинство службы. Уверен, что наша молодёжь возьмёт с вас пример. Большое вам спасибо за любовь и преданность Родине, за бдительную службу и выполнение боевых задач», — обратился к присутствующим на открытии памятника врио губернатора Вячеслав Гладков.

Инициатива установки монумента принадлежит Погрануправлению ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям — положительное решение было принято Горсоветом в 2019 году.