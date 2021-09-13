Казань, 13 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Татарии за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось с начала эпидемического сезона 5507 человек, что на 22,5% ниже уровня 2020 года и выше на 7% среднемноголетнего показателя. С начала осени от клещей пострадали еще 285 жителей, сообщает 13 сентября республиканское управление Роспотребнадзора.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировали среди жителей Казани — 1090 случаев, в Набережных Челнах — 845 случаев, в Нижнекамском районе — 443.

Порядка 37% обратившихся к медикам пострадали от клещей на садово-дачных участках, в лесных массивах — 30,9%, в луговых зонах — 16,9%, в 9,1% случаев нападение клещей зарегистрировали в личных подсобных хозяйствах.

Всего в 2021 году исследовали 1890 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 406 клещах (22,5% от числа пострадавших).

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 31 августа от нападения клещей пострадавшими числились 5222 человека.

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