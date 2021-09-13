Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Похолодание до +1 градуса ожидается в Ленинградской области в ночное время в конце текущей недели, из-за чего отопительный сезон в регионе начнется уже в ближайшие дни. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Vestiprim.ru Индивидуальное отопление

Тепло в большинство жилых домов и социальных объектов в Ленобласти будет подано уже к концу недели. В Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и городе Сертолово уже заработали котельные и потеплели батареи в объектах социальной сферы: школах, детских садах, поликлиниках.

В ближайшее дни периодическое протапливание начнется в Волосовском, Волховском, Сланцевском районах и Сосновом Бору.

«Температура в ближайшее время будет снижаться, и я предлагаю не ждать, пока пройдут пять дней. Кто еще не начал периодическое протапливание — нужно сегодня-завтра принимать меры, чтобы до конца недели подключить социальные объекты и жилые дома к теплу. У нас в основном управляющие компании и жилой фонд готовы к отопительному сезону, но есть вопрос по военным городкам, в том числе закрытым. Соберем объективные обращения по их подготовке и направим в адрес военных», ― заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как пояснил председатель комитета по ТЭКЮрий Андреев, в регионе для устранения возможных аварий создана 661 аварийная бригада, куда вошли 3 120 специалистов и 940 единиц спецтехники. Они обеспечены необходимыми материалами, инструментом и оборудованием. А для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов ЖКХ используют 114 резервных источников электроснабжения.

Добавим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие дни температура ночью будет плавно опускаться и к четвергу 16 сентября температура воздуха ночью будет колебаться в районе +1…+6 градусов.