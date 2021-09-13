Фальков признал снижение качества образования при переходе на дистант
Москва, 13 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Полный перевод образования на дистант невозможен, поскольку это ведет к существенному снижению качества образования, заявил 13 сентября на круглом столе «Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В свою очередь Фальков не исключил, что в будущем отдельные учебные заведения могут выбрать для себя удаленные способы обучения и полностью перейти на такой формат.
Выводы о разнокачественности очной и заочной форм обучения министр сделал по результатам масштабного исследования «Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию», в котором приняли участие 36 тысяч студентов, 11% из которых иностранцы, 24 тысяч преподавателей и впервые 800 родителей.
По словам министра, исследование выявило, что в своем большинстве студенты сегодня спокойно воспринимают смешанное обучение. Разумное сочетание форматов позволяет держать качество образования на должном уровне. И многое зависит от уровня цифровой инфраструктуры вуза, которую он использует для смешанного обучения. Оказались аутсайдерами те учебные заведения, в которых до пандемии не занимались вопросами цифровизации.
Ранее министр науки и высшего образования отмечал, что что российская система образования в целом справилась с вызовом пандемии коронавируса.
Подробности читайте здесь:Фальков исключил полный переход вузов на дистанционное обучение