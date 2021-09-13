Москва, 13 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Полный перевод образования на дистант невозможен, поскольку это ведет к существенному снижению качества образования, заявил 13 сентября на круглом столе «Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Полный перевод на удаленные формы обучения 100% невозможен. Это возможно в отношении отдельных программ, когда человек осмысленно выбирает такой способ», — подчеркнул министр.

В свою очередь Фальков не исключил, что в будущем отдельные учебные заведения могут выбрать для себя удаленные способы обучения и полностью перейти на такой формат.

Выводы о разнокачественности очной и заочной форм обучения министр сделал по результатам масштабного исследования «Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию», в котором приняли участие 36 тысяч студентов, 11% из которых иностранцы, 24 тысяч преподавателей и впервые 800 родителей.

По словам министра, исследование выявило, что в своем большинстве студенты сегодня спокойно воспринимают смешанное обучение. Разумное сочетание форматов позволяет держать качество образования на должном уровне. И многое зависит от уровня цифровой инфраструктуры вуза, которую он использует для смешанного обучения. Оказались аутсайдерами те учебные заведения, в которых до пандемии не занимались вопросами цифровизации.

«Не сама пандемия снизила или повысила качество образования. Она как рентген высветила существующие в высшей школе проблемы. В итоге сильные стали сильнее, а слабые слабее», — заключил Фальков.

Ранее министр науки и высшего образования отмечал, что что российская система образования в целом справилась с вызовом пандемии коронавируса.

Подробности читайте здесь:Фальков исключил полный переход вузов на дистанционное обучение