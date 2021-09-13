Москва, 13 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. На нерегулируемом пешеходном переходе в Москве автомобиль сбил женщину с двумя детьми, сообщает 13 сентября пресс-служба департамента транспорта столицы.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

ДТП произошло на Нагорной улице возле дома 37. Известно, что семья переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Обстоятельства аварии уточняются.

В департаменте просят водителей объезжать место аварии, движение в районе ДТП производится по встречной полосе, на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве автомобиль такси сбил двух пешеходов на остановке общественного транспорта.