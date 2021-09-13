Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Полицейские возбудили дело против мужчины, грозившего взорвать гранату в одном из жилых домов Екатеринбурга. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Хулиган что-то замыслил

Горожанина отпустили под подписку о невыезде. Дело завели по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), также возбуждены два административных делопроизводства по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественном месте в нетрезвом виде»).

12 сентября гражданин заперся в собственной квартире, угрожая взорвать гранату (муляж). Полицейские эвакуировали других жильцов дома и через час после поступления тревожного сигнала задержали мужчину. До этого у человека был конфликт с супругой, житель был пьян.

Задержанный пошёл на сотрудничество со следствием и признался в содеянном, уточнил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в жилом доме в районе Автовокзала.