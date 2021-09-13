Милан, Италия, 13 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 12 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в матче третьего тура итальянской Серии А 2021/22 «Милан» одержал уверенную победу над римским «Лацио». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Первый мяч на 45-й минуте встречи забил 22-летний португальский фланговый нападающий Рафаэл Леау после передачи Анте Ребича — 1:0. Через 6 минут опорный полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье упустил возможность удвоить счет ударом с одиннадцатиметровой отметки. На экваторе второго тайма Златан Ибрагимович, вышедший на поле впервые за четыре месяца, отметился забитым мячом — 2:0.

Желтые карточки: Марушич — 17, Рейна — 45+5, Альберто — 45+7, Хюсай — 57, Бакайоко — 63.

Бригада арбитров: Даниэле Киффи | Стефано Либерто | Мауро Галетто.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Тонали, Флоренци (Салемакерс, 61'), Кессье (Бакайоко, 61'), Леау (Ибрагимович, 60'), Диас (Туре, 80'), Ребич.

«Лацио»: Рейна, Хюсай, Фелипе, Ачерби, Марушич (Ладзари, 64'), Лейва, Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 74'), Андерсон (Дзакканьи, 64'), Педро (Моро, 84'), Иммобиле (Мурики, 84').

Статистика матча («Милан"/"Лацио»)

Удары 20/8

Удары в створ 3/5

Владение 53%/47%

Угловые 5/1

Нарушения 9/18

«Милан», одержав третью победу подряд и набрав девять очков, поднялся на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с шестью очками опустился на шестое место.