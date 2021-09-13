Рыбинск, Ярославская область, 13 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Школа №30 города Рыбинск закрыта на карантин. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Рыбинск-40».

Сайт школы №30 Школа №30

Учебный процесс в школе приостановлен с 14 сентября. По данным телеканала карантин связан с ростом заболеваемости среди учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями. Данные о количестве заболевших детей не приводятся.

В минувший учебный год департамент образования Ярославской области публиковал ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений по COVID-19 и ОРВИ. В последний раз цифры обновлялись 18 июня 2021 года. В новом учебном году практика не возобновлялась.