Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Погода с сильным ветром и дождями продержится в Ленинградской области как минимум до середины текущей недели, предупреждают 13 сентября в ГУ МЧС России по Ленобласти.

ru.torange.biz Ливень

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 14 сентября, на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни, порывы ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днём +7…+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В среду, 15 сентября, на территории Ленинградской области также местами ожидаются порывы северо-западного, северного ветра до 15 м/с. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днём +7…+12 градусов.

В четверг, 16 сентября, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днём +8…+13 градусов.