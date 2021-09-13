Москва, , 17:20 — REGNUM Нарушение демократических норм в странах Прибалтики однажды попадёт в фокус внимания Брюсселя. Об этом 13 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

«Брюссель сейчас выражает Варшаве и не только Варшаве, а ещё и Будапешту, Венгрии и Польше, Венгрию уже раньше начали критиковать за такое же поведение — точно так же там глава конституционного большинства тоже не жалует критику и оппозицию свободных журналистов», — заявила Жданок.

«Такие претензии абсолютно абсолютно легко можно распространить и на три страны Прибалтики. Далеко тут до демократии, свободы слова и верховенства закона. И со свободой прессы очень плохо, практически закрыты телевизионные каналы для наших зрителей, вещающие на русском языке… но пока ежегодный отчёт по всем странам Евросоюза, опять же, обрушивался на Польшу и Венгрию. На Прибалтику пока глаза закрывают, но придётся и им всё-таки открыться», — указал она.