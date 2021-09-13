Рязань, 13 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос» официально открылся 13 сентября в Рязани. На его создание из федерального и областного бюджетов было направлено почти 203 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Www.ryazangov.ru Центр одарённых детей в Рязани

Центр «Гелиос» работает на улице Новой. Для школьников организовано обучение по направлениям «Искусство», «Наука» и «Спорт», оборудованы научно-исследовательские лаборатории гуманитарного профиля, автоматизации, прототипирования и промышленного дизайна. Все локации оснащены современным цифровым оборудованием.

«Оборудование очень современное, очень нужное и востребованное сейчас, мощная техника и качественное программное обеспечение. Оснащение такого уровня мало где можно было найти. Сейчас оно есть на базе нового центра. Уверен, что федеральные средства и в дальнейшем будут выделяться на приобретение хорошего оборудования. Мы обязаны вкладываться в создание подобных центров, чтобы у нашей страны было будущее», — сказал на открытии губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Учебные занятия будут проходить в очном и дистанционном форматах. Планируется, что в «Гелиосе» ежегодно станут заниматься более шест тысяч учеников 5−11 классов.