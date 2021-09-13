Китай, 13 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Тела 19 горняков найдены на месте затопления шахты в августе в уезде Гангца (провинция Цинхай, Китай), передаёт 13 сентября Центральное телевидение Китая.

Геннадий Старовойтов. Шахтёры 60-х. 1969

Эти люди считались пропавшими без вести. Нашли их в ходе поисковых работ, продолжавшихся месяц.

Напомним, авария на шахте в Гангца произошла 14 августа: тогда под землёй работал 21 человек. Спасся только один и ещё одного погибшего нашли почти сразу же.