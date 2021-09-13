Москва, 13 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Необходимость старта отопительного сезона в Москве обусловлена резким похолоданием, которое придёт в регион. Об этом 13 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Идёт резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — заявил Собянин во время посещения ТЭЦ-20.

Он выразил надежду, что в течение ближайших пяти дней на всех объектах будет включено отопление. При этом все магистральные и внутридомовые отопительные системы в столице готовы к отопительному сезону, сказал Собянин.

Как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы, информацию о начале отопсезона можно получить по горячей линии: +7 (800) 100-23-29 .

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 сентября начался отопительный сезон. Аналогичное решение принято и в Московской области.