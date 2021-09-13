Тула, 13 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры Тульской области подписали 13 сентября губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Документ, в частности, предусматривает совместную работу сторон по мастер-планированию туристических территорий и привлечению инвесторов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский губернатор подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ»

В подписании документа в режиме видеоконференцсвязи принял участие куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Масштабное празднование 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированное в регионе, предусматривает десятки мероприятий. Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока. Там, где это необходимо, — строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг. Совместно с регионом мы планируем обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году — до 2 млн человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь этой планки вполне по силам», — сказал, в частности, Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Тульской области поблагодарил вице-премьера за высокую оценку работы по развитию туристического потенциала региона. Алексей Дюмин отметил, что Тульская область первой в Центральной России подписывает такое соглашение.

«Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров — «Окского» и «Куликовского». «Окский» кластер — давно сформировавшаяся рекреационная зона, которая сейчас требует перезагрузки, более системного подхода к развитию туристской инфраструктуры. Кластеру «Куликовский» будет уделено особое внимание в связи с празднованием 650-летия Куликовской битвы в 2030 году», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что глобальная цель этой работы — сохранение исторической памяти и национальной идентичности, и выразил уверенность, что сотрудничество с корпорацией будет плодотворным и выведет региональный туризм на новый уровень, придаст мощный импульс развитию отрасли страны в целом.

«В целом, регион располагает уникальными природными территориями, богат историей и культурой, имеет хорошую транспортную доступность. Мы видим здесь большие перспективы с точки зрения познавательного и эко-туризма, путешествий выходного дня», — сказал Сергей Суханов.