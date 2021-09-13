Валенсия, Испания, 13 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. 12 сентября «Валенсия» в матче четвертого тура испанской Примеры 2021/22 встречалась с «Осасуной» (4:1). 30-летний фланговый атакующий полузащитник «летучих мышей» и сборной России Денис Черышев провел на поле 45 минут и получил повреждение. После матча главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас высказался относительно возможной травмы российского футболиста: «Денис почувствовал боль в колене. Не думаю, что у него серьезная травма, но в тот момент мы решили не рисковать и заменили футболиста», — цитирует Бордаласа издание AS.

Aleksandr Veprev Денис Черышев

В текущем сезоне Денис Черышев принял участие в четырех матчах «Валенсии» в рамках внутреннего чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей.

Черышев перешел в «Валенсию» 1 июля 2019 года из «Вильярреала». «Летучие мыши» заплатили «желтой субмарине» 6 миллионов евро за трансфер российского футболиста. Текущее соглашение Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитано до середины 2022 года.