Хорватия, 13 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Сербская православная церковь — это автокефальная церковь, которая имеет свою каноническую юрисдикцию, признанную всеми другими каноническими православными церквами. Об этом напомнил патриарх Сербский Порфирий 13 сентября, обращаясь верующим после литургии в монастыре в Ясеноваце (Хорватия).

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

«Эта наша юрисдикция не зависит от внешних обстоятельств, государственных, политических или любых других границ. Церковь не может менять свои границы и каноническую юрисдикцию в результате внешнего давления, она не зависит от внешних политических обстоятельств или воли отдельных людей, как бы им не хотелось показать, что у них есть мнимая мощь», — процитировало агентство «Бета» слова патриарха Порфирия.

По его словам, в Черногории некоторые хотели воспрепятствовать проведению религиозной церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия насильственным путем, несмотря на то, что веками эта церемония происходит именно в Цетиньском монастыре. Патриарх Порфирий назвал такое поведение «подменой тезисов». По его мнению, некоторые силы в Черногории пытаются провозгласить СПЦ «источником всех зол», чтобы расправиться с ней.

«Это известный метод», — добавил патриарх Сербский Порфирий.

Напомним, что националисты в Черногории устроили беспорядки 5 сентября, в день интронизации митрополита Иоанникия. В Черногории уже несколько десятилетий режим Мило Джукановича пытается добиться автокефалии для так называемой Черногорской православной церкви, которая зарегистрирована как неправительственная организация.