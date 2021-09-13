Красногорск, 13 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Подмосковье планируется создать единую организацию, которая будет заниматься обслуживанием газового оборудования в домах. Об этом 13 сентября заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин на заседании регионального правительства.

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На данный момент власти занимаются проработкой этого вопроса. По состоянию на 13 сентября областное минэнерго заключило соглашения о сотрудничестве с 83 специализированными организациями.

«Одно из предложений — это единая организация и единый договор по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Второе — вернуть оплату технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в состав оплаты содержания жилого помещения», — сказал Самарин.