Москва, 13 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. У ряда стран Восточной Европы осложняются отношения с Брюсселем. Об этом 13 сентября заявила депутат Европейского парламента Татьяна Жданок на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Конфликт развернулся после того, как партия «Правая справедливость» получила конституционное большинство в парламенте и единолично осуществляет власть, не допуская никакую оппозицию, выдавливая оппозиционных политиков, журналистов, независимых судей из их места работы и с их позиций», — заявила Жданок.

«Такой вот авторитарный режим, и конечно же, Брюссель сейчас выражает [озабоченность] Варшаве и не только Варшаве, а ещё и Будапешту, Венгрии и Польше, Венгрию уже раньше начали критиковать за такое же поведение — точно так же там глава конституционного большинства тоже не жалует критику и оппозицию свободных журналистов», — указала она.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии.