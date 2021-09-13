Иерусалим, 13 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Первое после трёхмесячного перерыва судебное разбирательство по делу о коррупции против экс-премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоялось 13 сентября, передаёт Kan.

Moscow-jerusalem.ru Биньямин Нетаньяху

В Окружном суде Иерусалима возобновилось рассмотрение трёх дел, фигурантами которых выступает Нетаньяху. Сам обвиняемый не присутствует на процессе.

Сегодня на заседании суда показания давал экс-главред информпортала Walla! Илан Иешу. По версии стороны обвинения, бывший глава правительства создал для компании «Безек» особые условия в обмен на то, что она будет отзываться о деятельности правительства Нетаньяху только в положительном ключе.